'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Kızılcık Şerbeti'nde Müjde Uzman hakkında yeni gelişme

Yayınlanma: 03.06.2024 - 18:45

Güncelleme: 03.06.2024 - 18:45

Kızılcık Şerbeti unutulmaz bir sezon finaline imza atacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür‘ün kaleme aldığı dizı tıpkı Aşk-ı Memnu finali gibi şoke eden bir finalle tatile çıkacak.

Ketche’nin yönettiği dizide Umut’a hayat veren Serkan Tınmaz ile Rüzgâr’ı canlandıran Yiğit Kirazcı’nın vedasının ardından iki ayrılık daha yaşanacak.

İKİ İSİM EKİBE VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen günlerde sette astım krizi geçiren ve çektiği videolarla gündeme gelen dizinin Alev’i Müjde Uzman ekibe veda edecek.

Diğer ayrılan isim de Çimen’i canlandıran Selin Türkmen olduğu öğrenildi.