Kızlarının ayıcıklarıyla Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı
Ağrı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ADAK) kurucusu ve başkanı Şahabettin Erkuş (46), kızları Meryem (12), Zerya (6) ve Zehra Zin Erkuş'u (4) temsilen onlara ait oyuncak ayıcıklarla Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi olarak görev yapan ADAK Başkanı Şehabettin Erkuş, Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağı Dağı'na 3 kızını temsilen 3 ayıcıkla zirve tırmanışı yaptı. Erkuş, deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'na yaptığı tırmanışta ayıcıkları sırt çantasında taşıdı.
Tek başına yaptığı tırmanışta kamp alanında ayıcıkları etrafına dizip onlarla sohbet ettiğini belirten Erkuş, kızlarının da kendisi gibi doğayı sevmesi, doğa hakkında bilinçlenmesi, doğaya saygı duyması ve doğayı koruması istediğini belirtti.
Erkuş, 4 gün 3 gece süren tırmanışın çok keyifli geçtiğini, kamp alanlarında kitap okuyarak hem kızlarına hem de diğer insanlara mesaj vermek istediğini söyledi. Tek başına yaptığı tırmanışta oyuncak ayıcıklar yanında olduğu için hiç sıkılmadığını ifade eden Erkuş, "Tırmanışı aslında tek başıma yaptım sayılmaz. Çünkü Ağrı Dağı, farklı ülkelerden gelen çok sayıda dağcıyla dolu. Dağcıların oyuncak ayıcıkları merak edip sorduğunda hikayesini öğrenince çok mutlu oldular" diye konuştu.
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- Trafikte yeni kurallar; artık izin yok
- Tarım Kredi indiriminde büyük matematik hesabı!
- Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
- Konut ve kirada yeni adım
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- 'Reisin dediği yerden vallahi almam'
- Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi