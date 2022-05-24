Kongar ve Kalkandelen imza gününde okurlarla buluşuyor

24 Mayıs 2022 Salı, 16:21

Cumhuriyet'in usta kalemleri Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen, 29 Mayıs Pazar günü 15:00'te Suadiye Remzi Kitabevi'nde ve 4 Haziran Cumartesi günü 15:00'te de Akmerkez'deki Remzi Kitabevi'nde, "Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı" adlı son eserlerinin imza gününde okurlarla buluşacak.

.@emrkongar hocamla yeni kitabımızın gelecek imza günleri:



29 MAYIS PAZAR 15:00 Suadiye Remzi Kitabevi



4 HAZİRAN CUMARTESİ 15:00 Akmerkez Remzi Kitabevi @Remzikitabevi #DevriminveKarşıDevrimin100Yılı pic.twitter.com/MJcxdwIfvk — Zülâl Kalkandelen ? (@veganzulal) May 23, 2022

"Yakın tarihimizi yorumlamak için bir başvuru kitabı" sözleriyle tanıtılan eserin hazırlanışı, iki değerli yazarın uzun yıllar süren çalışmalarına dayanıyor.

"19 MAYIS" İLE BAŞLIYOR

Kongar ve Kalkandelen, 19 Mayıs 1919 ile 31 Aralık 2019 arasındaki “Türkiye Cumhuriyeti Devrimi”nin yüz yıllık tarihini önce Türkçe ve İngilizce kaynaklardan ve gazete arşivlerinden analitik bir biçimde satır satır inceledi.

Prof. Dr. Emre Kongar, Zülal Kalkandelen

Üç ciltlik dizinin birinci cildi, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet Devrimi”ni gerçekleştirmek üzere çıktığı “Bağımsızlık Savaşı Yolculuğu”nun tarihi olan 19 Mayıs 1919 ile başlıyor.

“Savaş” ve “Devrim” atılımları, “Askeri Karşı Devrim" niteliğindeki darbelerin başlangıç tarihi olan 12 Mart 1971’e kadar ele alınıyor.