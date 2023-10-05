Köpek, kaza yapan gencin başından ayrılmadı: Ambulans gelene kadar bekledi
Motosikletiyle kaza yapan bir genç ambulansı beklerken kendisine sokak köpeği refakatçilik yaptı. Ambulans gelene kadar gencin yanından ayrılmayan sokak köpeği sosyal medyada viral oldu.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, motosiklet sürücüsü kaza yaparak yere yığıldı. Gencin etrafına toplaşan vatandaşlar genç sürücüye yardım etti. Ambulansı arayan vatandaşlar gencin başında beklerken sokak köpek yaralı gencin yanından bir an olsun ayrılmadı.
Genç de kendisini bekleyen köpeği sevdi, başını okşadı.
O anlar izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
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