Kediler neden köpeklere göre daha fazla yemek ayırt ediyor?

Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:08

Güncelleme: 02.10.2023 - 14:06

Köpekler hemen her şeyi yeme eğilimindeyken, kediler neden bu kadar seçici? Bu soru, evcil hayvan sahipleri için sık sık bir soru işareti olmuştur. Bilim insanları, hayvanların tad alma yetenekleri hakkında hala birçok bilinmeyenin olduğunu kabul ediyorlar. Ancak, son zamanlarda yapılan araştırmalar, bu konudaki bazı sırların aydınlatılmaya başlandığını gösteriyor.

KEDİLERİN TADI ALGILAMA YETENEKLERİ

Nationalgeographic'in haberinde yer alan bilgilere göre kediler, köpeklerle karşılaştırıldığında daha seçici yiyiciler olarak bilinirler. Örneğin, bir köpek yanlışlıkla bir kek bulsa, bunu tek bir ısırıkta yutabilirken, bir kedi bu yiyeceği reddedebilir. Peki, bu farklı davranışların nedeni nedir?

Araştırmacılar, kedilerin tatlı tadı algılayamadıklarını keşfettiler. Kedilerin tatlıyı algılayamamalarının nedeni, Tat1r2 adlı bir genin eksikliğine dayanıyor. Bu gen, tatlı tadı algılamak için gereken bir proteini üretir. Ancak kedilerde bu genin "bozuk" bir versiyonu bulunuyor, bu da tatlı tadı algılamalarını engelliyor gibi görünüyor.

Peki, kediler tatlıyı algılayamazsa neyi tadabilirler?

Araştırmalar, kedilerin umami olarak adlandırılan tat tadını alabildiklerini göstermektedir. Umami, zengin, tuzlu, etli bir lezzet olarak tanımlanır ve özellikle ete dayalı beslenmeyi ifade eder. Bu nedenle kediler, özellikle ton balığı gibi umami tadını içeren yiyecekleri tercih ederler.

KÖPEKLERİN TAT ALMA YETENEKLERİ

Öte yandan, köpekler hem tatlıyı hem de umamiyi tadabilirler. Köpeklerin tat alma yetenekleri daha çeşitlidir ve farklı tatlara duyarlıdırlar. Ayrıca, köpeklerin tad alma reseptör genleri, kedilere göre daha çeşitli ve işlevseldir.

Kedilerin ve köpeklerin tat alma yeteneklerindeki farklılıklar, evrimsel geçmişleri ve beslenme alışkanlıklarıyla bağlantılı olabilir. Bu farklılıkları anlamak, evcil hayvanlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmelerine yardımcı olabilir ve özellikle evcil hayvan maması ve ilaç üreticileri için önemlidir.

Ancak, bu konuyla ilgili daha fazla araştırmanın yapılması gerekmektedir. Evcil hayvanların duyusal dünyalarını anlamak, onların daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlayabilir. Bilim insanları, bu alandaki çalışmaların sadece başlangıç olduğunu ve daha fazla gizemi çözmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.