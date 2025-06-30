'Korkusuz' Adam Cemal Hünal zeytinlik yasasına ateş püskürdü: Yapacağımız işe...'

Bu yıl 99’uncusu düzenlenen Gazi Koşusu’nda ünlü oyuncu Cemal Hünal, zeytinlik alanlarının madenciliğe açılmasıyla ilgili yasa teklifine verdiği tepkiyle gündem oldu. Hünal, kendisine yöneltilen sorular karşısında öfkesine hakim olamayarak sert ve küfürlü ifadeler kullandı.

SORU ÜZERİNE TANSİYON YÜKSELDİ

Etkinlikte Magazin Burada muhabirinin “Zeytin sever misiniz?” sorusuna “Dolabımda 4 çeşit var” cevabını veren Hünal, zeytinliklerin çimento fabrikalarına ve madenlere açılacağının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

“Yapacağımız işe s*çayım. Düzeltemeyiz. Düzeltemeyiz çünkü bu kimsenin suçu değil. Vatandaş, önündeki tabelayı okumadığı sürece hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Girilmez, durulmaz ve benzeri...”

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cemal Hünal, geçtiğimiz yıl sokak hayvanlarına ötanazi öngören yasa teklifine de sert çıkış yapmış, “Bizim gibi geri zekalılar bu şehri sıçan basan bir yere çevirecek” ifadelerini kullanmıştı.

ZEYTİNLİK YASASI NE GETİRİYOR?

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve TBMM Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen teklif, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına imkan tanıyor. 11. madde olarak bilinen düzenleme, çevreci gruplar ve muhalefet tarafından sert biçimde eleştiriliyor.