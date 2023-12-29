Korsan film sitelerinden Zeki Demirkubuz'a destek

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat'ı korsan film sitelerinden izlemek isteyen kullanıcıların karşılaştığı mesajlar, sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 10:24
Korsan film sitelerinden Zeki Demirkubuz'a destek
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Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat", 15 Aralık'ta vizyona girdi. 

Başrollerini Miray Daner ile Burak Dakak'ın paylaştığı filmin korsan film siteleri tarafından 'Zeki abiye destek' nedeniyle henüz paylaşılmamış olmaması ise sosyal medyanın gündeminde yer aldı. 

'YAKINDA DÜŞER ZATEN'

Demirkubuz, 29 Kasım'da Twitter üzerinden bilet fiyatlarından yakınan bir takipçisine verdiği cevapta "Şimdi ne diyeyim Ali kardeş? O zaman Kader ve Masumiyet’e korsandan devam, 'Hayat' da yakında düşer zaten. Düşmezse İsmail den link istersin, ne yapayım başka?" ifadelerini kullanmıştı.


Zeki Demirkubuz

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