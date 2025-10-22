Kozmetik ürünlerde tehlike alarmı: PFAS kimyasalları tespit edildi

ABD ve Kanada’da yapılan 2025 Güzellik ve Kişisel Bakım İçerik Raporu, şampuan, saç kremi, fondöten ve ruj gibi kozmetik ürünlerde yüksek tehlike sınıfına giren kimyasalların hâlâ yaygın olduğunu ortaya koydu.



CNN International'ın Aktardığına göre, araştırmada incelenen 231 ürünün yüzde 52’sinde PFAS kimyasalları tespit edilirken, bu maddelerin yüzde 88’inin etiketlerde yer almadığı belirlendi. PFAS, hormon dengesini bozabilen ve kansere kadar uzanan sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilen bir madde olarak öne çıkıyor.

Raporda, özellikle siyahi kadınlara yönelik saç düzleştiricilerde kullanılan formaldehit gibi kimyasalların da kanser riski taşıdığı vurgulandı. En sık kullanılan zararlı maddeler arasında silikon türevleri Cyclopentasiloxane ve Cyclomethicone, hormon bozucu Methylparaben, endokrin bozucu ve çevre için toksik BHT ile bağışıklık ve üreme sistemini etkileyen boya maddeleri D&C Red 27 ve 28 yer aldı.

Kimya güvenliği uzmanı Heather McKenney, “Tüketiciler hangi ürünün güvenli olduğunu anlamak zorunda kalmamalı. Bu sorumluluk üreticilere ait,” diyerek sektörde şeffaflık çağrısında bulundu. ChemFORWARD tarafından hazırlanan rapora göre, tehlikeli kimyasalların oranı yüzde 2 azalmış, güvenli formülasyonlar ise artmış olsa da 50 bin ürünün yaklaşık yüzde 4’ü hâlâ yüksek riskli içerik barındırıyor. Uzmanlar, kozmetik sektörüne zehirsiz formüllere geçiş çağrısı yaptı.