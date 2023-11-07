Kültepe'de bulundu... Geçmişi 7 bin yıla dayanıyor!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 12:10

Güncelleme: 07.11.2023 - 12:10

6 bin yılı aşan tarihi ile Kayseri’nin kadim geçmişine ışık tutan ve 75 yıldır kazı çalışmaları süren Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesinde, 2023 yılında, Kalkolitik Çağ olarak adlandırılan dönemden ve hemen sonrasındaki Eski Tunç Çağı dönem yapılarında bulunmuş olan kaplar, heykel ve heykelcikler, Homer'in destanlarında da adı geçen ve arkeoloji literatüründe 'depas' olarak adlandırılan çift kulplu bardaklardan örneklerin yer aldığı bulgular bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, kazı bölgesini ziyaret etti.

Bulguları inceleyen Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti.

MÜZE PROJESİ!

Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan çalışmalar, verilen emekler boşa gitmiyor. Gördüğünüz gibi ürünler çıkmaya devam ediyor. Tarihi bakımdan da 6 bin yıllık geçmiş, 7 bin yıla doğru ilerliyor. İnşallah iddialı bir şekilde Kültepe Kaniş-Karum’da bir bakıma en önemli çalışmaları yapıp, müze fikriyle de bunu hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz.”

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu ise, Kültepe’nin kazı çalışmalarında 75’inci yılın tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Kültepe’nin 75’inci yıl kazıları hemen hemen tamamlanmak üzere. Temmuz ayından itibaren bu kazılara devam ediyoruz ve bu sene sanıyorum yine bereketli bir sezon geçirdik. Burada gördüğünüz eserler bir kısmı, bu eserlerin daha fazlası restorasyonda.”