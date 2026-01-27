Kurban Bayramı 2026 tarihi için araştırmalar başladı. Yurttaşlar Kurban Bayramı'nın hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2026 Kurban Bayramı kaç gün tatil?

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihi belli oldu. Kurban Bayramı'nın 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram, bu tarihte başlayarak dört gün boyunca devam edecek. Kurban Bayramı’nın 4. Günü 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü kutlanacak.

2026 KURBAN BAYRAMI ARİFESİ HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı'ndan bir gün önce idrak edilen ve resmi olarak yarım gün tatil kabul edilen Arife Günü, 2026 yılında haftanın ikinci iş günü olan 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 Kurban Bayramı resmi tatil süresi, arife gününün yarım gün ve bayramın dört gün olmasıyla birlikte toplamda 4,5 gün sürecektir. Ancak pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi durumunda 9 günlük bir tatil olması mümkündür. Konuyla ilgili resmi makamlardan yapılacak açıklama doğrultusunda bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı belli olacak.