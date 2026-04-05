Nisan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca yurttaş, 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresiyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesi 26 Mayıs Salı günü Arefe günü olarak idrak edilirken, bayramın dört günü ise sırasıyla 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma ve 30 Mayıs Cumartesi günleri kutlanacak.

KURBAN BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

2026 Kurban Bayramı'nın hafta ortasına denk gelmesi, uzun bir tatil beklentisini gündeme getirdi. Bayramın ilk üç günü Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerine, son günü ise Cumartesi gününe denk geliyor.