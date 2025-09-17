Kuru temizlemeye gerek yok: Kaşe ve peluş montlar evde nasıl temizlenir?

Kış aylarının vazgeçilmezi montlar, sürekli kullanıldıkları için kolayca kirlenebilir. Ancak her seferinde kuru temizlemeye göndermek hem maliyetli hem de zahmetli olabilir. Montunuzun kumaşına uygun doğru temizlik yöntemlerini bilirseniz, kabanlarınızı evde yıkayarak hem ilk günkü temizliğini koruyabilir hem de ömrünü uzatabilirsiniz. İşte mont türlerine göre evde yıkama yöntemleri:

Kaşe Kabanlar

Kaşe kabanlar hassas dokulu oldukları için çamaşır makinesinde yıkamak yerine elde temizlenmesi önerilir.

Kuru bir fırça ile yüzeydeki tozu ve tüyleri temizleyin.

Lekeli bölgeleri hafif sabunlu suyla yumuşak bir bez kullanarak silin.

Durularken fazla suya sokmadan nemli bezle sabunu çıkarın.

Güneş görmeyen havadar bir ortamda askıda kurutun.

Peluş Montlar

Peluş kumaş kolayca yıpranabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Çamaşır makinesinde hassas program ve düşük ısı tercih edin.

Ilık su ve sıvı deterjan kullanın.

Kurutma makinesinden kaçının; doğal olarak kurumasını bekleyin.

Tüylerin kabarması için kuruduktan sonra yumuşak bir fırçayla tarayın.

Şişme Montlar

Dolgu malzemesinin zarar görmemesi için özel yöntemlerle yıkanmalıdır.

Fermuar ve düğmeleri kapatıp montu ters çevirin.

Çamaşır makinesinde düşük ısıda ve hassas programda yıkayın.

Kurutma makinesinde düşük ısıda kuruturken içine birkaç tenis topu koyarsanız montun dolgusu eşit şekilde dağılır.

Deri veya Suni Deri Montlar

Makineye atılması önerilmez.

Nemli bir bezle silin.

Deri temizleyici ürünler kullanarak yüzey bakımı yapın.

Direkt güneş altında değil, gölgede kurutun.