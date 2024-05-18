Kuvvetli yağış hasata zarar verdi: Buğday tarlaları olumsuz etkilendi

Hatay’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli yağış, hasat olgunluğuna erişen buğdaya zarar verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:05
Kuvvetli yağış hasata zarar verdi: Buğday tarlaları olumsuz etkilendi
Abone Ol google-news

Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz günlerde kuvvetli yağış etkili olmuştu. Yağışla hava vatandaşların hayatını olumsuz etkilerken, tarım arazileri de yağıştan zarar gördü.

Payas ilçesinde de yağmurun ve dolunun etkisiyle hasat olgunluğuna erişen buğday ekili tarlalar yağıştan olumsuz etkilendi. Yağışın etkisiyle buğday başaklarında tane dökülmesi ve kırılma görüldü. Gözle görülen kırılmadan 150 dönümlük tarlası etkilenen çiftçi Sabri Kara, 300 bin TL’lik zararı olduğunu söyledi. Çiftçi Sabri Kara 150 dönümlük buğday tarlasının yağıştan zarar gördüğünü belirterek “Payas ilçesinde 150 dönüm buğday ektim, dün gece yağan şiddetli yağmur ve dolu mahsule yüzde 50 oranında zarar verdi. Buğdayda 300 bin TL zararım var. Yetkililer bize destek olursa memnuniyet duyarız. Gözle görülür bir zararımız var” dedi.



hasat haberleri buğday haberleri hatay haberleri

İlgili Haberler

Sınırda hasat başladı: Kilosu 200 TL'den satılacak

Sınırda hasat başladı: Kilosu 200 TL'den satılacak
Mersin'in meyve deposu ilçesinde hasat başladı: 77 bin 800 dekar alanda yetişiyor! 120 bin ton rekolte bekleniyor

Mersin'in meyve deposu ilçesinde hasat başladı: 77 bin 800 dekar alanda yetişiyor! 120 bin ton rekolte bekleniyor
Mardin'de hasat başladı! Berdan Mardini'nin fabrikasında işlenecekler! 60 dönümde başlamışlardı şimdi 600 dönümde üretiyorlar

Mardin'de hasat başladı! Berdan Mardini'nin fabrikasında işlenecekler! 60 dönümde başlamışlardı şimdi 600 dönümde üretiyorlar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler