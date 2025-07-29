Son aylarda sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve milyonlarca kişinin koleksiyonuna kattığı Labubu bebekler, dünya çapında kısa sürede kültürel bir fenomene dönüştü. Peki, Labubu bebekler nedir? Labubu bebekler neden bu kadar popüler oldu? Labubu neden yasaklandı? İşte ayrıntılar...

LABUBU NEDİR?

Labubu, Japon sanat kolektifi Instinctoy tarafından yaratılan bir karakterdir. Aslen tasarım oyuncak kategorisine giren bu figürler, ilk olarak koleksiyonerlere özel olarak sınırlı sayıda üretilmeye başlandı.

Sevimli olduğu kadar ürkütücü çizgilere de sahip olan Labubu, uzun kulakları ve keskin dişleriyle ilk kez 2000’li yılların sonlarında küçük çapta tanıtılan bu figür, 2024 itibariyle küresel ölçekte patlama yaşadı.

Labubu ilk olarak 2015 yılında üretilen "Canavarlar" figürleriyle tanıtıldı oyuncak, yapılan bir iş birliğinin ardından 2019 yılında daha geniş bir tanınırlık kazandı. Bu ortaklık, Labubu'nun koleksiyoncular arasındaki popülaritesini artırdı.

2025 yılına gelindiğinde Labubu, sekiz santimetrelik bir için 15 dolardan 79 santimetrelik bir versiyon için 960 dolara kadar değişen boyut ve fiyat aralıklarında 300'den fazla farklı Labubu figürü piyasaya sürdü.

Haziran ayında, 1,2 metre boyunda, nane yeşili bir Labubu, Pekin'de düzenlenen ilk resmi Labubu müzayedesinde 170.000 dolara satıldı.

LABUBU KARAKTERİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Labubu , Hollanda'nın Utrecht kentinde büyüyen ve daha sonra Belçika'nın Anvers kentine yerleşen Hong Kong doğumlu sanatçı tarafından tasarlanan bir karakter olarak başladı.

Labubu , Lung'un çocukluğunda keyif aldığı İskandinav folkloru ve mitolojisinden etkilenen Canavarlar adlı hikaye serisinin bir parçasıydı.

KÖR KUTU NEDİR?

Labubu figürleri genellikle , o seriden rastgele seçilen bir oyuncağı içeren temalı seriler halinde toplanan kör kutularda satılır.

Seriler genellikle reklamı yapılan tasarımlara ek olarak nadir bir "gizli" figür içerir.

LABUBU BEBEKLER NASIL BU KADAR POPÜLER OLDU?

Oyuncak, K-pop grubu Blackpink üyesi Lisa'nın çantasında bir anahtarlık Labubu ile görülmesinin ardından Nisan 2024'te geniş çapta ilgi gördü. Bu, Tayland'da ve Güneydoğu ve Doğu Asya'nın diğer bölgelerinde hızla artan tanınırlığına katkıda bulunan bir eğilimi başlattı. Labubu'lar ayrıca Rihanna gibi ünlülerden de destek aldı ve Javier Bardem gibi aktörlerin pazarlama kampanyalarının bir parçası olarak oyuncaklarla etkileşime girmesiyle, filmlerin tanıtım çalışmalarında kullanıldı.