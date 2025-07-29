Labubu çılgınlığı: Sevimli canavar oyuncaklar neden bu kadar popüler?

LABUBU BEBEKLER SOSYAL MEDYAYI VE KOLEKSİYONERLERİ ETKİSİ ALTINA ALDI Son dönemde sosyal medya kullanıcıları ve koleksiyon meraklıları arasında büyük ilgi gören Labubu bebekleri, hem sevimli hem de sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Tüylü yapıları, iri gözleri ve sivri dişleriyle “tatlı ama biraz tedirgin edici” bir görünüme sahip olan bu figürler, Hong Konglu sanatçı Kasing Lung’un “The Monsters” adlı hikâye kitabı serisinden esinlenerek yaratıldı.

“ŞEYTANİ AMA SEVİMLİ BİR CANAVAR” Labubu bebekleri, sivri kulaklara, yaramaz bir gülümsemeye ve keskin dişlere sahip “şeytani ama sevimli” canavarlar olarak tanımlanıyor. Genellikle peluş formda üretilen bu oyuncaklar, çantalara ya da kemerlere takılarak aksesuar olarak da kullanılabiliyor. Popülerliklerinin artmasındaki en büyük etkenlerden biri de bu çok yönlü kullanımları oldu.

BLİND BOX SÜRPRİZİ Labubu bebekleri çoğunlukla “blind box” (sürpriz kutu) adı verilen özel ambalajlarla satılıyor. Alıcılar, kutunun içindeki figürü ancak kutuyu açtıklarında görebiliyor. Bu durum, koleksiyoncular için heyecan verici bir deneyim sunarken aynı zamanda nadir figürleri bulmayı zorlaştırıyor.

POPÜLERLİĞİN ARDINDA ÜNLÜ ETKİSİ 2015 yılında sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlanan ve “The Monsters” adlı kitap serisiyle hayat bulan Labubu karakterleri, 2019’da Pop Mart ile piyasaya sürüldü. İlk dönemlerde ilgiyle karşılanan figürler, 2024 yılında BLACKPINK üyesi Lisa’nın bir Labubu bebeğini çantasında aksesuar olarak taşımasıyla birlikte adeta patlama yaşadı.

Lisa’nın ardından Kim Kardashian, Rihanna ve David Beckham gibi dünya çapında tanınan isimlerin de Labubu bebeklerle görüntülenmesi, bu oyuncakların küresel çapta viral hale gelmesine neden oldu.

KOLEKSİYONLUK FİGÜRLER HÂLİNE GELDİ Pop Mart verilerine göre 2019’dan bu yana 300’den fazla farklı Labubu oyuncağı piyasaya sürüldü. Farklı boyut, renk ve temalarda üretilen bu figürler, artık sınırlı sayıda üretilen koleksiyonluk eşyalar arasında yer alıyor. Labubu’nun yanı sıra “The Monsters” evreninde Mokoko, Pato, Spooky, Tycoco ve Zimomo gibi başka karakterler de bulunuyor.