Lady Diana'nın hayatını konu alan "Spencer" filminin vizyon tarihi belli oldu
Lady Diana'nın hayatını konu alan "Spencer" filmi 12 Kasım'da vizyona giriyor
Galler Prensesi Lady Diana'nın hayatını konu alan ve ABD'li oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu "Spencer" filmi 12 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.
Filmartı'dan yapılan açıklamaya göre film, "Jackie" ve "Neruda" filmlerinin yönetmeni Pablo Larrain ile BAFTA ödüllü İngiliz senarist Steven Knight'ı bir araya getirdi.
Adını Lady Diana’nın evlenmeden önceki soyadından alan yapım; güzelliği, karakteri ve yardımseverliğiyle her kesimden insanın gönlünü kazanan ve 1997'deki ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Galler Prensesi'nin hayatının kritik dönemlerine odaklanıyor.
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