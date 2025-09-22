OGM Pictures yapımı Çarpıntı dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin oturuyor. Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’den oluşan senaryo grubu tarafından kaleme alınan Çarpıntı ilk bölümleriyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Aslı karakterine hayat veren Lizge Cömert'in sinir krizi sahneleri sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Lizge Cömert kimdir, kaç yaşında, nereli? Lizge Cömert dizi ve filmleri...

LİZGE CÖMERT KİMDİR?

16 Ağustos 1999’da İzmir’de doğan Lizge Cömert, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir.

Lizge Cömert’in oyunculuk serüveni, lise yıllarında tiyatroya duyduğu ilgiyle başladı. Ortaokul ve lise dönemlerinde sahneyle tanışan Cömert, İstanbul’a taşındıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ve Ali Sabuncugil Ajansı’nda oyunculuk, sahne pratiği ve diksiyon eğitimleri aldı. Televizyon kariyerine ise 2021 yılında, ATV’de yayınlanan “Kardeşlerim” dizisindeki Süsen karakteriyle adım attı ve bu rolüyle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti.

LİZGE CÖMERT'İN ÖZEL HAYATI

Lizge Cömert, oyuncu Bilal Yiğit Koçak ile birliktedir. İkili, “Kardeşlerim” dizisinde tanışmış ve yaklaşık 1,5 yıldır ilişkilerini sürdürmektedir.