Özgür Özel'in açıklamasının ardından, sosyal medyada "Lüksemburgda yat limanı var mı?" tartışması başladı. Lüksemburg'un denize kıyısının olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Lüksemburg'da yat limanı var mı? Lüksemburg'da deniz var mı? İşte ayrıntılar...

LÜKSEMBURG’DA DENİZ VAR MI?

Lüksemburg’un coğrafi konumuna bakıldığında, ülkenin denizi yok ancak Moselle Nehri vardır. Lüksemburg; Almanya, Fransa ve Belçika arasında sıkışmış, denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. Dolayısıyla ülkenin herhangi bir okyanusa veya açık denize doğrudan kıyı şeridi bulunmamaktadır. Ancak ülkenin doğu sınırını çizen Moselle Nehri, Lüksemburg’u Avrupa’nın dev su yolu ağlarına bağlar.

LÜKSEMBURG’DA YAT LİMANI VAR MI?

Ülkenin güneydoğusunda, Moselle Nehri kıyısında Schwebsange Marinası yer almaktadır. 200'den fazla tekne kapasitesine sahip olan bu marina, özel teknelerin demirlediği, bakımının yapıldığı ve nehir üzerinden Avrupa’nın diğer sularına açılabildiği bir merkezdir.