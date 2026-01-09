Mabel Matiz, şarkısı nedeniyle hakim karşısına çıktı: O sözler Aile Bakanlığı'na sorulacak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan 3 Ekim’de iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz’in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Soruşturmanın; “Perperişan“ isimli şarkının içeriğinde yer alan sözlerin “müstehcen içerikli” bulunması ve Mabel Matiz’in bu şarkıyı kullanmış olduğu sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle başlatıldığı öğrenildi.

Matiz avukatlarıyla birlikte 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Basına görüntü verilmemesi için geniş güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti.

“ŞARKI SÖZLERİNDE KÖPÜRTÜLDÜĞÜ GİBİ BİR NİYET YOK”

Mahkeme hakimi, iddianamede yöneltilen suçlamaları Matiz’e okudu ve şarkı sözleri ile neyi amaçladığını, ne söylemeye çalıştığını sordu. Davaya konu şarkıyı 1.5 sene önce yazdığını ifade eden Matiz, halihazırda var olan halk edebiyatı eserleri ve türkülerden esinlenerek bir şarkı dili oluşturduğunu belirtti.

“Şarkı sözlerinde asla sosyal medyada köpürtüldüğü gibi bir niyet yok” diyen Matiz, bu tür konularda hassas olduğunu, çocuklar ve gençlerin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

“SUÇLAMALARI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM”

Şarkı sözlerini, iddia edildiği gibi bir niyetle yazmadığının altını çizen Matiz, “Suçlamaları, iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Şarkı sözlerinin “müstehcen” olduğunu düşünmediğini aktaran Matiz, “Bu şarkı türkülerimizin içinden çıkmıştır. Toplumumuz bu türküleri kucaklayabildiğine göre benim şarkımda da aynı durumun olacağını düşünüyorum. Niyetimin öyle olmadığını vicdanım rahat biçimde söyleyebilirim” dedi.

Şarkı sözlerinin, “gözü kara bir aşığın ifadeleri” olduğunu söyleyen Mabel Matiz, “Sanatın ve müziğin dil zenginliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye ekledi.

Hakim “Bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı?” diye sordu.

Mahkeme hakimi, “Şarkı sözleri bir erkeğin bir kadına söylediği sözler mi yoksa bir erkeğin başka bir erkeğe söylediği sözler mi?” diye sordu. Şarkı sözlerinin herkes için olduğunun altını çizen Matiz, “Bunun sınırını ben çizemem. Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Bu şarkıyı ben değil de ortalama bir arabesk şarkıcı söylese bu soruya maruz kalır mıydı diye düşünüyorum” şeklinde yanıt verdi.

“Bu bilginin kapsam dışı olduğunu düşünüyorum” diyerek savunmasına devam eden Matiz, “Bunun sınırını ben koyamam. Şarkılarımı herkes herkes için söyleyebilir” dedi.

“TALEP OLMASINA RAĞMEN ŞARKIYI KONSERLERDE SÖYLEMİYORUM”

Bugüne kadar çıkardığı her şarkıyı, profesyonel iş yaşamı gereği sosyal medya platformlarından paylaştığını belirten Matiz, soruşturma başladıktan sonra “Perperişan” şarkısı için yapılan paylaşımları kaldırdıklarını aktardı.

Soruşturma başladığından beri verdiği konserlerde bu şarkısını söylemediğini de anlatan Matiz, “Konserlerimde toplumun ber kesiminden yoğun istek olmasına rağmen 2-3 aydır söylemiyorum. Buradan da güç aldım ama davamız devam ettiği için söylememeyi tercih ettim” açıklamasında bulundu.

AVUKATLAR BERAAT TALEP ETTİ

Daha sonra söz alan avukatları ise suç teşkil ettiği iddia edilen sözlere karşı iddianamede yer alan ifadeleri okuyarak savunma yaptı. 1985 yılından beri yerleşik içtihatlar söz konusu olduğunu belirten avukatlar, iddianamedeki “müstehcenlik” suçlamasına itiraz etti ve Matiz’in beraatını talep etti.

MABEL MATİZ’İN ŞARKISI AİLE BAKANLIĞI’NA SORULACAK

Savcılık mütalaasında; “Suçtan zarar görme ihtimaline binaen” davanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ihbar edilmesini, şarkı ve sözlerinin müstehcen olup olmadığına ve çocukların “maneviyat ve gelişimleri” üzerinde muzır tesir yaratacak nitelikte olup olmadığına karar verilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’ndan rapor alınmasını, ayrıca eksik hususların giderilmesini talep etti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 27 MART’TA

Mahkeme ise davanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ihbar edilmesine ve rapor aldırılmasına karar verdi. Eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşma 27 Mart saat 09.30’a ertelendi.