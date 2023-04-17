Makinedeki kireç sorununu söküp atan yöntem! Kireçleri kütür kütür atıyor

Yayınlanma: 17.04.2023 - 23:51

Güncelleme: 17.04.2023 - 23:51

Çamaşır makinesinde biriken kireç çamaşırlarınıza zarar verdiği gibi makinenizin ömrünü de kısaltmaktadır. Yüksek fiyatlara satın aldığınız çamaşır makinenizin birkaç bakım hatası sebebiyle kullanılamaz hale gelmesi oldukça can sıkıcı olabilir. Ancak bazı küçük ipuçları ile çamaşır makinenizde birikmiş olan kireci temizleyip aynı zamanda yeni kireç oluşumunu da hızlıca önleyebilirsiniz. Kireç lekesini yok edecek harika yöntemi sizler için derledik.

Yasemin.com sitesinde yer alan bir içerikte; Çamaşır makinesinde oluşan kireç sorununu ortadan kaldıran yöntem paylaşıldı. İşte bilmeniz gerekenler.

Temizlik ürünleri satan dükkanlardan satın alınan kireç çözücü ürünler, makinenin temizlenmesinde yardımcı olacaktır. Bu gibi ürünleri kullanırken her zaman kullanma talimatlarını takip ediniz.

- Çamaşır makinesi temizliğinde sirke kireç çözücü olarak kullanılabilir. Makinenizin deterjan gözüne bir su bardağı sirke ekleyiniz. En yüksek sıcaklık ayarında boş olarak çalıştırınız.

- Aynı zamanda makinenizdeki kötü kokulardan kurtulmak için sirke etkili bir çözüm olacaktır.

- Sirke ve normal tuzu iyice karıştırınız, ardından çamaşır makinesinin deterjan bölmesine bu karışımı ekleyiniz. 60 derecede 60 dakika boyunca çalıştırınız.

Not: Sirke ve limon tuzunu deterjan bölmesine ilave ediniz. Ve makinenizi yüksek dereceli ısıda çalıştırınız. Düzenli olarak çamaşır makinenizin bakımını yaptırmayı da ihmal etmeyin.









