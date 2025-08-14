AKP'li avukat Mücahit Birinci'nin Murat Kapki'ye söylediği "Makyavelist düşün" sözlerini dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ardından makyavelizmin ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Makyavelizm nedir? Makyavelist düşünce ne demek?

MAKYAVELİZM NEDİR?

Makyavelizm, İtalyan düşünür ve politikacı Niccolò Machiavelli'nin düşünceleri üzerine kurulu bir yaklaşımdır. Devlet yönetimi ile ilgili düşüncelerinin temelini Prens adlı kitabında açıklamıştır. Devleti yöneten prensin duygularına kapılmadan ve acıma duygularını bir kenara bırakarak devleti yönetmesi gerektiğini belirtmiştir. Gerektiğinde bir insanın devlet tarafından öldürülmesinin çok daha fazla insanın yaşamasını sağlayacağını belirterek prense öğütler vermektedir. Temelinde bu görüşlere paralel olarak başka bir bakış açısı da "Amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu." savıdır.

Kişilik psikolojisi alanında makyavelizm, başkalarını manipüle etme ve sömürme, ahlâka kayıtsızlık, duygu eksikliği ve şahsî menfaate aşırı düşkünlük şeklinde ortaya çıkan bir kişilik özelliğidir. Psikolog Richard Christie ve Florence Geis tarafından insan davranışlarını incelemek için Makyavelli'nin eserlerinden alıntılayarak kullandıkları ifadeler ve kavramlar nedeniyle, söz konusu kişilik özelliği adını Niccolò Machiavelli'den almaktadır.

MAKYAVELİST DÜŞÜNCE NE DEMEK?

Makyavelist, siyasi değerler üzerinde girişilmek istenen ve her yolun mübah olduğu belirtilen bir hareket ya da fikir akımı olarak tanımlanmaktadır. Niccolo Machiavelli'ye göre insanlar, verdikleri sözleri tutmayan ve beş para değeri olmayan güvenilmez kişi ifadeleriyle tanımlanır. Bu yüzden siyasi girişimlerde gerçekleştirilen eylemler ne ahlaki, ne hukuki, ne de dini değer ilkelerine bağlı kalmak zorundadır. Çünkü genel olarak güvenilmez olarak hitap edilen insanlara karşı, diğer insanlarında sözünü tutması beklenen bir davranış biçimi değildir. İnsanların tutku ve zaafları arasında var olan o ince çizgi yüzünden, kötü karakterli ve bencil olduklarını dile getiren Machiavelli, yaşadıkları ve yaşattıkları tüm kötü süreçleri kendi elleriyle yarattıklarını dile getirir.