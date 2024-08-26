Yayınlanma: 26.08.2024 - 12:02

Güncelleme: 26.08.2024 - 12:02

Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü kutlamaları, ‘Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park’ alanında başladı. Peki, Malazgirt Zaferi ne zaman kazanıldı? Malazgirt Zaferi nerede oldu?

MALAZGİRT ZAFERİ NE ZAMAN KAZANILDI?

Malazgirt Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1071 tarihinde Türkler’in zaferi ile sonuçlandı. Böylece Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı; Türk birlikleri Anadolu’ya girmeye başladı.

Malazgirt Meydan Muharebesi, gerek Türk gerek İslam gerekse dünya tarihi açısından kısa ve uzun vadede belirleyici sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Savaştan sonraki on yıl içerisinde Müslümanlar Anadolu'nun Batı uçlarına kadar ulaşmış ve 1075 yılına gelindiğinde İznik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti'nin temelleri atılmıştır. İslâm dünyasında Selçuklu sultanlarının liderliğini üstlendiği yeni bir devir açılırken Bizans İmparatorluğu da 1453 yılında İstanbul'un fethine kadar devam edecek olan bir çözülme dönemine girmiştir.

MALAZGİRT NEREDE?

Günümüz sınırlarına göre Malazgirt, Muş’ta yer almaktadır. Konum olarak Van, Ağrı, Erzurum, illerinin ortasında bulunur. Malazgirt ilçesi il merkezine karayolu ile uzaklığı 137 km olup, merkeze en uzak ilçe durumundadır.