Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu nedir? Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimlerdir? Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi?

Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:56

Güncelleme: 26.08.2024 - 09:56

Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu ve oyuncuları televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, oyuncuları kimlerdir? Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi?

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO KONUSU

Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso’yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir. Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso’yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO OYUNCULARI

Şener Şen - Maho Ağa

İlyas Salman - Sefil Bilo

Sevda Aktolga - Cano Kız

Adile Naşit - Sultan Bacı

Münir Özkul - Hüso Emmi

İhsan Yüce - Şivan Emmi

Mehmet Bulduk - Sümüklü Sülo

Nizam Ergüden - Jandarma Komutanı

Osman Bardakçı - Memo

Ekrem Dümer - Toprak Dağıtan Memur

Hüseyin Kaşif - Toprak Dağıtan Memur

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?

Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi İstanbul Çatalca'da çekilmiştir.