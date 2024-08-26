Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu nedir? Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimlerdir? Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi?
Yeşilçam’ın sevilen filmlerinden olan Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki, oyuncuları kimlerdir? Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi?
Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu ve oyuncuları televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, oyuncuları kimlerdir? Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi?
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO KONUSU
Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso’yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir. Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso’yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO OYUNCULARI
Şener Şen - Maho Ağa
İlyas Salman - Sefil Bilo
Sevda Aktolga - Cano Kız
Adile Naşit - Sultan Bacı
Münir Özkul - Hüso Emmi
İhsan Yüce - Şivan Emmi
Mehmet Bulduk - Sümüklü Sülo
Nizam Ergüden - Jandarma Komutanı
Osman Bardakçı - Memo
Ekrem Dümer - Toprak Dağıtan Memur
Hüseyin Kaşif - Toprak Dağıtan Memur
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?
Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi İstanbul Çatalca'da çekilmiştir.
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