Mark Ruffalo’dan Trump'a sert tepki!

ABD’li aktör Mark Ruffalo, 83. Altın Küre Ödül Töreni’nde Minneapolis’te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) polisi tarafından öldürülen Renee Good’u anarak, ABD’de göçmenlere yönelik artan baskılara ve eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde sertleşen göçmenlik politikalarına dikkat çekti. Ruffalo, törende taktığı “Be Good (İyi Ol)” yazılı pini göstererek, yaşananların “Amerika’nın değerleriyle bağdaşmadığını” söyledi.

Los Angeles’ta düzenlenen törende basın mensuplarına konuşan Ruffalo, “Bu onun için. Bu Amerika’da dehşet ve korku içinde yaşayan insanlar için. Ben de onlardan biriyim. Bu ülkeyi seviyorum ama şu an yaşananlar Amerika değil” ifadelerini kullandı. Ünlü aktör, Trump döneminde ICE’nin yetkilerinin genişletilmesi ve göçmenlere yönelik sert uygulamaların normalleştirilmesinin, bugün yaşanan trajedilerin zeminini hazırladığını vurguladı.

Renee Good’un Minneapolis’te ICE polisi tarafından öldürülmesinin ardından çok sayıda ünlü isim, Altın Küre törenine “ICE Out (Göçmenlik polisi dışarı)” ve “Be Good” yazılı pinlerle katılarak dayanışma mesajı verdi. Hollywood’daki bu sembolik protesto, Trump’ın başkanlığı süresince uygulamaya koyduğu sınır dışı etme politikaları, aile ayrılıkları ve göçmen karşıtı söylemlerin hâlâ etkisini sürdürdüğü yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

Ödül törenlerini yalnızca bir kutlama alanı olarak görmediğini belirten Ruffalo, kendisine yöneltilen “neden hâlâ bu platformu mesaj vermek için işlevsel bulduğu” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Öyleymiş gibi davranmak istiyorum. Bugün buraya kutlamak için geldim. Ama bunlar artık normal değil. Trump döneminde başlayan ve bugün hâlâ devam eden bu korku iklimi karşısında nasıl sessiz kalabilirim bilmiyorum.”