Mars'ta 20 yıllık gizem çözülmüş olabilir: Kızıl Gezegen'de daha önce görülmemiş minareller bulundu

NASA ve SETI Enstitüsü’nden bilim insanları, Mars Reconnaissance Orbiter’dan elde edilen verileri analiz ederek, Kızıl Gezegen’de daha önce tanımlanmamış bir mineral tespit etmiş olabilir. Ferrik hidroksisülfat (Fe³⁺SO₄OH) adı verilen bu olası yeni mineral, yüksek sıcaklıklarda ve oksijen varlığında oluşuyor. Keşif, Mars’ın geçmişteki jeotermal faaliyetlerine dair 20 yıllık bir bilmecenin çözülmesine yardımcı olurken, gezegenin yaşamı destekleme potansiyelini yeniden gündeme getirdi.

20 YILLIK SPEKTRAL GİZEM

Yaklaşık 20 yıldır Mars yörüngesinde görev yapan Mars Reconnaissance Orbiter, CRISM (Kompakt Keşif Görüntüleme Spektrometresi) ile gezegenin yüzey bileşimini inceliyor. Valles Marineris bölgesi ve çevresindeki “kaotik arazilerde” gözlemlenen sıra dışı spektral izler, bugüne kadar bilinen hiçbir mineral ile eşleşmemişti. Özellikle 2,236 mikrometrede tespit edilen bu sıra dışı spektral bant, bilim insanlarını yıllardır düşündürüyordu.

YENİ MİNERALİN ÖZELLİKLERİ

Araştırmaya göre, tespit edilen bu yapı ferrik hidroksisülfat olabilir. Laboratuvar deneyleri, bu mineralin yalnızca hidrasyonlu demir sülfatların 100°C’nin üzerinde ve oksijen varlığında ısınmasıyla oluştuğunu gösteriyor. Bu koşullar, Mars yüzeyinde yalnızca jeotermal etkinliğin olduğu noktalarda sağlanabilir.

MARS’IN JEOTERMAL GEÇMİŞİNE DAİR İPUÇLARI

Elde edilen veriler, bu mineralin Mars’ta yalnızca sınırlı bölgelerde bulunduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, oluşumun Amazoniyen döneminde yani yaklaşık 3 milyar yıldan daha yakın bir geçmişte meydana gelmiş olabileceğini belirtiyor. Bu durum, Mars’ın sanılandan daha yakın bir geçmişte kimyasal ve termal olarak aktif olabileceğini ve bu sayede yaşam için elverişli koşulların daha uzun süre korunmuş olabileceğini düşündürüyor.