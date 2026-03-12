Her yıl mart ayında meydana gelen ilkbahar ekinoksu, dünyanın döngüsünün önemli dönemlerinden biridir. Peki, Mart Ekinoksu nedir, ekinoksta neler olur? Mart Ekinoksu ne zaman?

MART EKİNOKSU NEDİR?

Mart ekinoksu, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında Güneş ışınlarının Ekvator’a tam dik açıyla gelmesi sonucu ortaya çıkan bir doğa olayıdır. Bu durum, Dünya’nın her iki yarım küresinin de Güneş’ten eşit miktarda ışık almasına neden olur. Bu nedenle 21 Mart civarında gece ve gündüz süreleri birbirine çok yakın olur.

MART EKİNOKSUNDA NELER OLUR?

- Mart ekinoksu ile birlikte doğa ve mevsimler açısından bazı önemli değişiklikler yaşanır:

- Kuzey Yarımküre’de ilkbahar mevsimi başlar.

- Güney Yarımküre’de sonbahar mevsimi başlar.

- Gece ve gündüz süreleri yaklaşık olarak eşit hale gelir.

- Güneş, Ekvator üzerinde tam dik konuma gelir.

- Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya başlar.