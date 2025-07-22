Masterchef ana kadroya giren yeni yarışmacı kim oldu? Masterchef 2025'in onuncu yarışmacısı kim?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya girmek için ter döktüğü gecede bir isim daha ana kadroya dahil olduu. Peki, Masterchef ana kadroya giren yeni yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF'İN YENİ YARIŞMACISI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye 2025 sezonunun ilk dokuz yarışmacısı belli olmuştu.

21 Temmuz akşamında kadroya dahil olan yedinci yarışmacı belli oldu. Ana kadronun yeni ismi Çağlar oldu.

1 - Furkan

2 - Eylül

3 - Çağatay

4 - Onur

5 - Hilal

6 - Sercan

7 - Ayla

8 - İhsan

9 - Ayten

10 - Çağlar