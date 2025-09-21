Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda eleme adayları merak ediliyor. Peki, Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Masterchef'te haftanın eleme adayları...

MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı İhsan oldu. İhsan, kırmızı takım kaptanı olarak Onur'u seçti.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim Aslı oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 7. eleme adayı Çağatay oldu.