Megastar Tarkan'dan evlilik yıl dönümü kutlaması

Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:27

Güncelleme: 07.05.2024 - 10:27

29 Nisan 2016'da evlenen, kızları Liya'yı 2018'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Pınar Tevetoğlu ile Tarkan uzun süredir Almanya'da yaşıyor.

Türkiye'ye işleri için gelen Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile 8'inci evlilik yıl dönümüne özel tekne ile Boğaz turuna çıktı.

Eşi Pınar Tevetoğlu ile evlilik yıl dönümüne özel teknede romantik bir kutlama yapan Tarkan, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

Tarkan, eşiyle olan görüntülerine "Mutlu yıl dönümleri" notunu düştü.