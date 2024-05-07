Megastar Tarkan'dan evlilik yıl dönümü kutlaması
Pınar Tevetoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Liya adında bir kızı bulunan Tarkan, eşiyle 8'inci evlilik yıl dönümlerini Boğaz'da teknede kutladı.
29 Nisan 2016'da evlenen, kızları Liya'yı 2018'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Pınar Tevetoğlu ile Tarkan uzun süredir Almanya'da yaşıyor.
Türkiye'ye işleri için gelen Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile 8'inci evlilik yıl dönümüne özel tekne ile Boğaz turuna çıktı.
Eşi Pınar Tevetoğlu ile evlilik yıl dönümüne özel teknede romantik bir kutlama yapan Tarkan, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.
Tarkan, eşiyle olan görüntülerine "Mutlu yıl dönümleri" notunu düştü.
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