Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'dan samimi açıklama: 'Süper bir baba'
Pınar Tevetoğlu, Tarkan'ın kızıyla ilişkisi hakkında "Babasıyla arası süper. Süper bir baba, çok ilgili" dedi.
Pınar Tevetoğlu, 2016 yılında evlendiği şarkıcı Tarkan'ın son albümü hakkında "Tarkan'dan çok güzel bir albüm geliyor" dedi. Tevetoğlu, eşinin kızıyla ilişkisiyle ilgili de konuştu.
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Pınar Tevetoğlu, "Liya artık büyüdü 6 yaşında. Babasıyla arası süper. Süper bir baba, çok ilgili" dedi. Tevetoğlu, "Eşiniz kızı olduğu için kendisini şanslı hissediyor mu?" sorusuna da "Şanslı hissediyor bence" yanıtını verdi.
"Liya size mi daha düşkün babasına mı?" sorusunu da yanıtlayan Pınar Tevetoğlu, "Babaya" ifadelerini kullandı.
Tarkan Tevetoğlu ile 2016'da nikah masasına oturan Pınar Tevetoğlu, 2018 yılında anne oldu.
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