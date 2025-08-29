Mehmet Ali Erbil 6. evliliğini yaptı: Gülseren Ceylan'ın nikah sonrası ilk hamlesi şaşırttı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturdu. Daha önce yaptığı açıklamada evlilik sözleşmesi yapmayacaklarını ve çocuklarının evliliğe onay verdiğini belirten Erbil, sade bir nikahla dünyaevine girdi.

GÜLSEREN CEYLAN'DAN FLAŞ HAMLE

Çift, Erbil'in Yeniköy'deki evinde gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.

Nikâhın hemen ardından gelin Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabında soyadını "Erbil" olarak güncelleyerek ilk hamlesini yaptı. Bu değişiklik, evliliğin ardından yapılan en dikkat çekici adım oldu.

ÇOCUKLARI EN MUTLU GÜNLERİNE EŞLİK ETTİ

Erbil'in daha önce yaptığı açıklamada, "Evlilik sözleşmesi yapmayacağız, çocuklarım bu evliliğe onay verdi" sözleri dikkat çekmişti.

Nikâhta, Mehmet Ali Erbil'in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de yer aldı.