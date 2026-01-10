Mehmet Ali Erbil’in acı günü: 15 yıllık dostu hayata veda etti

Şovmen Mehmet Ali Erbil, 15 yıldır birlikte yaşadığı köpeği Köpük’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Uzun yıllardır can dostu olan Köpük’ün vefatı, Erbil’i yasa boğdu.

Mehmet Ali Erbil, daha önce yaptığı açıklamalarda köpeğinin sağlık durumu nedeniyle büyük endişe yaşadığını dile getirmiş ve “Ölecek diye her gün ağlıyorum” sözleriyle duygularını paylaşmıştı. Beklenen acı haber bugün geldi.

Ünlü şovmen, Köpük’ün vefatını Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Köpeğiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Erbil, gönderisine “Köpük’üm melek oldu” notunu düştü.





Erbil’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, takipçileri ünlü isme başsağlığı mesajları gönderdi. Mehmet Ali Erbil’in 15 yıl boyunca hayatını paylaştığı Köpük’ün kaybı, sevenlerini de derinden üzdü.