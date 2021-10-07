Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil isyan etti: Sanmayın ki yanlışları doğruları görmüyorum

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde rol alan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları yayınlamasıyla başlayan olayda Yasmin Erbil de bir açıklama yaptı. Erbil babasıyla ilgili gelen mesajlara isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 16:47
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil isyan etti: Sanmayın ki yanlışları doğruları görmüyorum
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Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını iddia ederek şovmenin kendisine “Bu gece yanında uyumak istiyorum” şeklinde attığı mesajlar yayınlamıştı.

Ronay, gönderdiği ses kayıtları ve Instagram mesajlarıyla kendisini taciz ettiğini belirttiği Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı.

‘SANMAYIN Kİ YANLIŞLARI DOĞRULARI GÖRMÜYORUM’

Gündemden düşmeyen taciz olayı tartışılmaya devam ederken Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil babasıyla ilgili kendisine gelen mesajlara isyan etti.

Yasak Elma'da rol almaya başlayan Yasmin Erbil paylaşımında "Sürekli açıklama bekliyorsunuz benden" diyerek sitem etti.

Erbil açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir, sanmayın ki yanlışları doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018'den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum. 24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında merak etmeyin ve benim hep arkamda oldu ve olmaya da çalışıyor buna emin olabilirsiniz. Bir insanın ailesinden birinin kaybetme korkusu yaşaması kadar korkunç bir travma olamaz."


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