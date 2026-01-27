Melek Mosso hayranlarını korkuttu: Sahnede bir anda fenalaştı!

"Vursalar Ölemem", "Keklik Gibi" ve "Hayatım Kaymış" gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melek Mosso, Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında talihsiz bir sağlık sorunu yaşadı.

Şarkılarını seslendirdiği sırada aniden fenalaşan Mosso, performansını durdurarak sahne arkasına geçti. Sanatçının bir anda sahneden ayrılması izleyiciler arasında paniğe neden oldu. Sahne arkasında yapılan ilk kontrolde, yoğun çalışma temposuna bağlı olarak Mosso’nun tansiyonunun düştüğü belirlendi.

PERFORMANSINI YARIDA BIRAKMADI

Kısa süreli sağlık müdahalesinin ardından kendisini toparlayan ünlü sanatçı, dinleyicilerini bekletmemek adına sahneye geri döndü. Alkışlar eşliğinde programını tamamlayan Mosso, profesyonelliğiyle takdir topladı.

"STRES VE YOĞUNLUK GÜÇSÜZ BIRAKTI"

Konser sonrası sosyal medya üzerinden gelen "geçmiş olsun" mesajlarına yanıt veren Melek Mosso, durumunun iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sevenlerim, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü. Sanıyorum biraz güçsüz kaldım. Stres, iş, yoğunluk... Hepsi üst üste gelince vücut bir anlık tepki verdi ama şu an gayet sağlıklıyım, endişe edilecek bir durum yok."