Cumhuriyet Gazetesi Logo
Melike Şahin, Grammy için yarışacak: 4 ayrı kategoride kabul edildi

Melike Şahin, Grammy için yarışacak: 4 ayrı kategoride kabul edildi

6.10.2025 12:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Melike Şahin, Grammy için yarışacak: 4 ayrı kategoride kabul edildi

Melike Şahin, "Akkor" albümüyle müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy’ye başvuruda bulundu. Şanatçı, 4 ayrı kategoride değerlendirmeye kabul edildi.

2026’da 68’incisi düzenlenecek Grammy Ödülleri’ne başvuruda bulunan sanatçının eserleri, Recording Academy üyelerinin oy kullandığı ilk tur oylamasına dahil edildi.

4 KATEGORİDE YARIŞACAK

Melike Şahin’in “Akkor” albümü ‘en iyi global müzik albümü’, ‘en iyi ses mühendisliği (klasik dışı)’ ve ‘en iyi immersive audio albümü’ kategorilerinde; “Canın Beni Çekti” şarkısı da ‘en iyi global müzik performansı’ kategorisinde yarışıyor.

Grammy adayları 7 Kasım’da açıklanacak. Ödül töreni ise 1 Şubat 2026’da Los Angeles’ta düzenlenecek.

MANİFEST DE ADAY ADAYI

Manifest grubunun ilk albümünde yer alan “Arıyo” şarkısı da 68. Grammy Ödülleri’nde ‘en iyi grup performansı’ kategorisinde değerlendirmeye kabul edildi.

Rolling Stone gibi dünyaca ünlü yayınlarda da haber olan grup, üç aşamalı elemeyi geçerek Grammy aday adayı oldu.

İlgili Konular: #Grammy #Melike Şahin