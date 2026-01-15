Meltem Cumbul kaybettiği ağabeyini anlattı: 'Benim kahramanımdı'

“Bir Sonbahar Hikayesi”, “Propaganda”, “Duvara Karşı”, “Gönül Yarası”, “Yılan Hikayesi” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi pek çok önemli projede rol alan Meltem Cumbul, çocukluğuna dair soruları yanıtlarken, dört kardeş olduklarını belirtti. Annesini kemik kanserinden, ağabeyini ise akciğer kanserinden kaybettiğini söyleyen Cumbul, “Neşeli bir çocukluk geçirdim ama büyük kayıplar yaşadım” dedi.

Babası bankada müdür olduğu için sık sık şehir değiştirdiklerini ifade eden Cumbul, “Beni İzmir Elhamra Sineması’nın makinisti olan dedem büyüttü” sözleriyle çocukluk yıllarına dair dikkat çekici bir detay paylaştı. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgisi olduğunu anlatan Cumbul, kendi diktiği kıyafetlerin ve yazdığı metinlerin olduğu bir bavulunun bulunduğunu, misafirler geldiğinde taklitler yapıp oyunlar sergilediğini söyledi.

Hayatında “bavul” metaforunun önemli bir yeri olduğunu belirten oyuncu, “Bir bavulla yola çıkıp başka bir yerde hayat kurduğum çok zaman oldu” dedi.

“AĞABEYİM BENİM İÇİN BİR KAHRAMANDI”

33 yaşında akciğer kanseri nedeniyle kaybettiği ağabeyi Acar Cumbul’dan da bahseden Meltem Cumbul, ağabeyinin kendisi için bir kahraman olduğunu ifade etti. Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde okuyan ağabeyinin tavsiyesiyle Türk Koleji’ne gittiğini belirten Cumbul, Londra’da yaşadığı dönemde ağabeyinin kanserle mücadele ettiğini ve sabah saatlerinde yaptığı radyo yayınlarının ona moral verdiğini anlattı. Amerika’ya birlikte gitme hayallerinin yarım kaldığını söyleyen Cumbul, “Onu kaybettikten sonra konuştuğumuz hayalleri tek başıma gerçekleştirdim” dedi.

Babasıyla ilişkisine de değinen Cumbul, 10 yıl boyunca Alzheimer ile mücadele eden babasını kaybetmenin kendisi için zor ama hazırlıklı bir süreç olduğunu ifade ederek, “Aslında hiçbir şey kaybetmedim, hepsini içimde muhafaza ediyorum” diye konuştu.

“İŞİM AŞKIM”

“İş mi, aşk mı?” sorusuna “İşim aşkım” yanıtını veren Meltem Cumbul, kariyerine dair önemli itiraflarda da bulundu. Yılan Hikayesi dizisine kadar hiçbir dizi teklifini kabul etmediğini söyleyen oyuncu, Faruk Bayhan, Osman Yağmurdereli ve menajeri Birol Giray’ın ısrarıyla projeye dahil olduğunu ve bunun kariyerinde çok doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

Sinemaya Bir Sonbahar Hikayesi filmiyle adım atan Cumbul, Zeki Demirkubuz’un C Blok filmini reddettiği için pişman olmadığını belirterek, “Tiyatro kökenli olduğum için o dönem başrole hazır olmadığımı düşünüyordum” dedi.

“GÖNÜL YARASI’NI AMERİKA’DA HER YERE GÖTÜRDÜM”

Şener Şen ile başrollerini paylaştığı Yavuz Turgul imzalı Gönül Yarası filminin kariyerinde özel bir yeri olduğunu vurgulayan Cumbul, filmin Oscar aday adayı olması üzerine Amerika’da birçok yerde gösterilmesini sağladığını anlattı. Türkiye’de filmle ödül alamadığını ancak Palm Springs Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandığını söyleyen Cumbul, bu ödülün kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Filmde seslendirdiği “Etek Sarı” türküsüne de değinen oyuncu, ailesinde müzikle ilgilenen kişilerin çok olduğunu ve büyüdüğü evde saz sesinin hiç eksik olmadığını belirtti.

Kariyerinde radyoculuğun da önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Meltem Cumbul, 1993 yılında Londra’da başladığı radyo yayıncılığıyla Türkiye’nin ilk kadın özel radyo DJ’i olduğunu da sözlerine ekledi.