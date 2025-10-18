Meme kanseri için yeni umut: Kanserin yenilenmesini engelleyen Nanovaksin geliştirildi

Singapur Ulusal Üniversitesi (NUS) ve Çin Bilimler Akademisi (CAS) araştırmacıları, kanserin yayılmasını ve tekrarını durdurmak için NICER adlı yeni bir nanovaksin geliştirdi. Bu yenilikçi aşı, kanser hücrelerinin yanı sıra kanserin geri dönmesinin ana nedeni olan kanser kök hücrelerini hedef alarak daha güçlü bir bağışıklık yanıtı sağlıyor. Laboratuvar testlerinde umut verici sonuçlar gösteren bu aşı, özellikle meme kanseri ve melanoma gibi kanser türlerinde etkili olma potansiyeline sahip.

NICER: KANSERLE MÜCADELEDE ÇİFT ETKİLİ YAKLAŞIM

NICER, kanser hücrelerinin yanı sıra kanser kök hücrelerini de hedef alarak kanserin büyümesini ve yayılmasını engellemeyi amaçlıyor. Kanser kök hücreleri, tedaviye karşı direnç gösteren ve genellikle tedavi sonrasında tümörlerin yeniden büyümesine neden olan hücrelerdir. Bu nanovaksin, sadece tümör hücrelerini yok etmekle kalmaz, aynı zamanda kanser kök hücrelerini hedef alarak tümörlerin tekrar etmesini engellemeye yardımcı olur.

KANSER KÖK HÜCRELERİ VE AŞI'NIN GÜCÜ

Kanserin tekrarlamasının başlıca nedeni, tedavi sonrasında hayatta kalan kanser kök hücreleridir. Bu hücreler, bağışıklık sisteminden kaçabilir ve tümörün yeniden büyümesine neden olabilir. Dr. Qing You, bu konuda şunları söyledi: “Sonuçlarımız, nanovaksinin sadece bağışıklık sistemini bu hücrelere saldırmaya teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda kanserin geri dönmesini engellemek için kalıcı bir hafıza oluşturduğunu gösteriyor.”

İLK KLİNİK SONUÇLAR VE ETKİLERİ

Yapılan laboratuvar modelleri, meme kanseri, melanoma ve yüksek invaziv tümörlerde NICER'ın tümör büyümesini durdurduğunu ve cerrahi müdahale sonrası tekrar etme ve akciğer metastazlarını azalttığını ortaya koydu. Ayrıca, bağışıklık kontrol inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında, bu aşı sinerjik etkiler göstererek tümör kontrolünü ve hayatta kalma oranlarını artırdı. Bu, NICER’ın potansiyelinin kanser tedavisinde büyük bir adım olduğunu gösteriyor.

YENİLİKÇİ YÖNTEM VE GELECEK ARAŞTIRMALAR

NICER, kanser kök hücrelerine ve tümörlere karşı geniş spektrumlu bir aşı yaklaşımı sunduğu için umut verici sonuçlar ortaya koyuyor. Ancak, araştırmacılar, bu bulguların güvenliği konusunda uzun vadeli çalışmaların gerektiğini belirtiyor. Dr. You, “Bu aşı, hem kanser kök hücrelerine hem de tümör hücrelerine karşı etkin bir tedavi sunduğundan, özellikle cerrahi sonrası kanser tekrarını ve metastazları engelleyebilir, hayatta kalma oranlarını uzatabilir” dedi.

POTANSİYEL DİĞER KANSER TÜRLERİ İÇİN UMUT

Araştırmacılar, NICER’ın sadece meme kanseri ve melanoma için değil, aynı zamanda diğer kanser türleri için de potansiyel taşıdığını belirtiyor. Gelecekte yapılacak büyük ölçekli klinik çalışmalarla bu tedavi yönteminin diğer kanser türlerinde de etkili olup olmayacağı araştırılacak.