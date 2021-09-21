Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder son durumunu paylaştı

21 Eylül 2021 Salı, 11:47

Meme kanser teşhisi konan ve uzun süredir tedavi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder, bu sebepden dolayı o dönemlerde rol aldığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılmıştı.

Tedavi sürecinde setlere bir süre ara veren Canan Ergüder, "Sadan Hanım" adlı belgesel filmde Alzheimer hastası Sadan Ünüvar'ı canlandırdı.

‘ZOR BİR SÜREÇTİ’

Sadan Hanım'ın dün akşam yapılan galasına katılan Ergüder, yeni imajı ile basının karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti… Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere…" ifadelerini kullandı.

Canan Ergüder, galadan fotoğrafını Instagram hesabından da takipçileriyle paylaştı.