Mert Ramazan Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Ramazan Demir nasıl oyuncu oldu?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 13:41

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 13:41

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle popülerlik kazanan oyuncu Mert Ramazan Demir hakkında aramalar hız kazandı. İşte Mert Ramazan Demir hakkında merak edilenler...



MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

Mert Ramazan Demir, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Mert Ramazan Demir'in boyu 178, kilosu 73, burcu ise Yay'dır. Oyuncu olmak isteyen Mert Ramazan Demir oyunculuk ajanslarında eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole’ün yaptığı “I Am You”da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı “Çıplak” isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, FOX'ta yayınlanan “Öğretmen” dizisinde oynadı ve bu diziyle dikkatleri üzerine çekti. Netflix’te yayınlanan Ufo filminde boy gösterdi.

MERT RAMAZAN DEMİR NASIL OYUNCU OLDU?

Mert Ramazan Demir verdiği bir röportajda oyunculuk hayatına ilk nasıl başladığını anlattı. Mert Ramazan Demir, 17 yaşındayken o dönem Denizli'de üniversitede okuyan ağabeyinin yanında yaşadığını, ve abisinin okulunda oynanacak olan bir tiyatro oyununda oynadığını söyledi.

OYNADIĞI DİZİLER

Yalı Çapkını

Öğretmen

OYNADIĞI DİJİTAL YAPIMLAR

Ufo (Film)

Ölüm Zamanı

Çıplak

Şahmaran

OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ

I am You