Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir, Burak Deniz... Netflix'in yeni dizisi 'Şahmaran'ın galası yapıldı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:42

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:42

İstanbul Sarıyer'deki Hünkar Suyu Korusu'nda basına kapalı gerçekleştirilen gala öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya, heyecanına işaret ederek,"Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Sonunda işimiz, gözümüzün bebeği izleyiciyle kavuşacak. Çok güzel bir gece olmasını temenni ediyorum. Yarın yayımlanacak. İlk sezon bölümleri. Umarım herkes bizim gibi aynı heyecanı paylaşarak izler ve memnun kalır, severler" diye konuştu.

Sarıkaya yılan desenli takılarına ilişkin yöneltilen bir soru üzerine, "Yılanlardan korkmuyoruz. Yılanların bizi koruduğuna inanıyoruz, o yüzden" dedi.

Dizide "Şahsu" karakterini canlandıran başarılı oyuncu, şu bilgileri verdi:

"Bir gün kasabaya bir kız gelir, başına geleceklerden bihaber. Hiç ummadığı bir dünyanın içinde, hiç beklemediği insanların içinde bir mücadelesi var ve bu mücadele sonunda da bir kehanetin çok önemli bir parçası olduğunu öğrenecek. Gerisini de izleyelim."

Serenay Sarıkaya, yaptıkları işten çok memnun olduklarının altını çizerek, seyircinin de kendileri kadar beğenmesini umduklarının altını çizdi.

Başrol oyuncusu Burak Deniz de dizide yarı yılan yarı insan bir karakteri canlandırdığına dikkati çekerek, "Kasabaya bir kız geliyor. O kızla denk geliyoruz ve hikaye başlıyor" dedi.

Adana'nın aşırı sıcak olduğunu dile getiren Deniz, ekipteki herkesin dizinin çok iyi olmasını istediğini söyledi.

Mert Ramazan Demir ise iyi bir ekiple çalıştıklarının altını çizerek, "Aşırı mutluyum böyle bir şey deneyimlediğim için böyle bir hikayenin içinde Serenay ve Burak ile oynamak şahaneydi. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

DİZİ HAKKINDA

"Şahsu, annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gider ancak burada kendisini 'Mar' adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünerek, onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini bekler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur."

Dizide ayrıca Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez de rol aldı.



