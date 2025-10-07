Meteoroloji uyardı: Siklon dalgası nedir? Siklonik hava dalgası ne anlama gelir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni haftaya dair kritik bir hava raporu yayımladı. Türkiye dün geceden itibaren Yunanistan üzerinden gelen "siklon dalgası" ismi verilen kuvvetli ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Peki, Siklon dalgası nedir? Siklonik hava dalgası ne anlama gelir?

SİKLON NEDİR?

Siklon, atmosferde alçak basınç merkezleri etrafında dönen geniş ölçekli hava hareketine verilen isimdir. Bu hava sistemlerinde merkezdeki basınç düşük, çevresinde ise yüksektir. Hava merkeze doğru hareket ederken yükselir, soğur ve yoğunlaşarak bulut ile yağış sistemlerini oluşturur. Kuzey Yarımküre'de saat yönünün tersine, Güney Yarımküre'de saat yönünde döner. Tropikal bölgelerde görülen güçlü versiyonlarına "tropikal siklon", "tayfun" ya da "kasırga" denir.

SİKLON DALGASI NE DEMEK?

Siklon dalgası, bir bölgede art arda etkili olan alçak basınç sistemleri veya siklonik hava hareketlerinin oluşturduğu dalgaları ifade eder. Bu dalgalar, genellikle şiddetli yağış, fırtına, ani sıcaklık düşüşleri ve rüzgâr artışı gibi etkilerle hissedilir. Türkiye'de "Yunanistan üzerinden gelen siklonik hava dalgası" veya "Akdeniz siklonu" gibi ifadelerle anılır. Bu sistemler, özellikle Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yoğun yağışlara neden olabilir.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLER İÇİN SAĞANAK UYARISI

- Bu akşamdan itibaren Edirne ve Kırklareli merkez ile batı ilçelerinde yağış bekleniyor

- Yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu