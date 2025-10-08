İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimlere, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan operasyon düzenlendi. Peki, Metin Akdülger kimdir, kaç yaşında, nereli? Metin Akdülger neden gözaltına alındı?

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Metin Akdülger 10 Nisan 1988, Bursa'da doğdu. Lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarında yer alan ve kısa filmler çeken Akdülger, Koç Üniversitesindeki eğitimine devam ederken okuldaki oyunculuk derslerine katıldı ve bu yıllarda da oyunlarında yer almaya devam etti. 2012'de Craft Tiyatro ekibine katıldı. Profesyonel tiyatro kariyeri 2012'de, Kaset oyunundaki rolüyle başladı. 2013'te gençlik dizisi Medcezir'de rol alarak televizyon sektörüne girdi. Aynı yıl başrol oynadığı ilk filmi, felç geçiren bir futbolcuyu konu alan Bensiz yayımlandı. Sinema deneyiminin ardından 2014'te Didaskali Tiyatro'nun hazırladığı Maşenka oyunuyla tekrar tiyatro çalışmalarına başladı. 2015'te, dönem dizisi Analar ve Anneler'de rol aldı.

2016'da, Duygu Asena'nın otobiyografik romanı Kadının Adı Yok'tan uyarlanan tiyatro oyunu Kahramanlar Hep Erkek'te yer aldı. Aynı yıl televizyon yapımlarındaki ilk başrolü olarak dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ikinci sezonunda Osmanlı Padişahı IV. Murat Han'ı canlandırdı. Dizinin bitmesinin ardından tiyatroya dönen Akdülger, 2017'de tek kişilik oyun Baldan Karanlık'ta oynadı. Oyundaki performansıyla 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın Umut Vaat Eden Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu. Aynı yıl, Kırık Kalpler Bankası filminde yer aldı. 2018 Cannes Film Festivali'nde de gösterilen En Sevdiğim Kumaş filminde oynadı. 2018'de, polisiye türündeki Şahsiyet ve 2019'da, fantastik türündeki Atiye adlı internet dizilerinde yer aldı. Kariyeri boyunca çeşitli kısa filmlerde oynayan Akdülger, bazı kısa film yarışmalarında ise jürilik yaptı. 2019'un sonunda Burak Yeşildurak'la Journers adlı bir grup kurarak müzik yapmaya başladı.

METİN AKDÜLGER DİZİ VE FİLMLERİ

Diziler

Medcezir (2013–2015)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015–2017)

Atiye (2019–2021)

Kulüp (2021–2023)

Yakamoz S-245 (2022)

Şahsiyet (2024)

Filmler

Bensiz (2014)

Senin Gibi Birinin Hikayesi (2016)

My Favourite Fabric (2018)

Nuh Tepesi (2019)

Ali’nin Tabiatı (2023)

METİN AKDÜLGER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugün sabah saatlerinde başlattığı soruşturma kapsamında 19 ünlü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Deren ve Derin Talu, Hadise, Özge Özpirinççi, Ziynet Sali, Metin Akdülger, Feyza Altun gibi isimler bulunuyor.