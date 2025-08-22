Metin Şentürk'ün acı günü: Ailemizin kıymetlisini kaybettik...

Usta sanatçı Metin Şentürk’ün ağabeyi Bayram Şentürk, 11 aydır süren kanser mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Metin Şentürk, ailesiyle birlikte büyük bir yas yaşıyor.

DUA İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Metin Şentürk, kanserle mücadele eden kardeşi için takipçilerinden dua istemişti. Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun." Ayrıca bir video da paylaşan sanatçı, duygularını şöyle dile getirmişti: "Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun."

ACI HABER!

Kardeşini kaybeden Metin Şentürk, acı haberi şu sözlerle duyurdu: "Ailemizin kıymetlisi Bayram Şentürk, 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı yarın öğle namazını takiben Fatih Camii'nde kılınacaktır."