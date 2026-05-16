Meyvesinden önce yaprağı hasat edildi: Sırrı ince yapısında, mayhoş aromasında!

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Alaşehir'de üreticiler, üzüm hasadı öncesinde yaprakla ekonomik anlamda rahat nefes alıyor. Taze ve salamura olarak tüketilen asma yaprağı, bölge çiftçisi için erken sezon kazancı sağlıyor. Sabah erken saatlerde bağlara giren üreticiler, genç ve taze yaprakları özenle toplayarak alım merkezlerine ulaştırıyor. Kelter ve bez çuvallara doldurulan yapraklar, kasalara yerleştirilerek tüccarlara teslim ediliyor. Üreticiler, kendi aralarında "Yaprakbank" adını verdikleri alım merkezlerinde ödemelerini de peşin alıyor. Sezonun ilk günlerinde kilogramı 120 TL'den alıcı bulan asma yaprağı, şu sıralar 80 TL'den işlem görüyor.

"YAPRAĞIN GİRMEDİĞİ MUTFAK YOK"

Belenyaka Mahallesi'nde asma yaprağı alımı yapan Kadriye Kösebaş Evren, sezonun verimli başladığını belirterek, "Bölgemizde sultaniye asma yaprağını 80 TL'den alıyoruz. Şu anda yaprak fiyatları iyi. Üreticiler hem bağ bakımını yapıyor hem de yaprak sayesinde günlük kazanç sağlıyor. 2026 yaprak sezonumuz güzel başladı. İnsanlar yaprağı dört gözle bekliyor. Çünkü hasat öncesi bütün ihtiyaçlarını yaprak geliriyle karşılıyorlar. İlacını, gübresini, mazotunu yaprak parasıyla alıyorlar. İnsanlar için güzel bir gelir kapısı. Alaşehir asma yaprağı dünyaca ünlü. Yaprağın girmediği bir mutfak yok. Çeşitli ülkelere de gönderiliyor. Bizim yapraklarımız yeşil pazar yaprağı olarak alınıyor ve yeşil olarak satılıyor" dedi.

Yaprak toplama sırasında üzümlere zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayan Evren, üreticilerin bağ bakımını sürdürürken aynı zamanda ekonomik kazanç elde ettiğini ifade etti.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ise, Alaşehir asma yaprağının coğrafi işaret sürecine ilişkin bilgi verdi. Seyhan, "Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kaymakamlık Proje Ofisi tarafından hazırlanan proje ile çalışmalar başladı. Alaşehir asma yaprağı, 17 Eylül 2021'de Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescil edildi. İlçemizin ilk coğrafi işaretli ürünü olan Alaşehir asma yaprağının ekonomik değeri her geçen yıl artıyor. Coğrafi işaret, taklit ürünlerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

İnce yapısı, damarsız görünümü ve mayhoş aromasıyla dikkat çeken Alaşehir asma yaprağı, Türkiye genelinde yoğun talep görüyor. Çekirdeksiz sultaniye üzüm bağlarında nisan ayı sonundan temmuz ayı sonuna kadar 8-10 gün aralıklarla toplanan genç sürgün yaprakları, kolay şekil alabilen yapısıyla özellikle sarma yapımında tercih ediliyor.

GEÇEN YIL 2 MİLYON KİLO YAPRAK İHRAÇ EDİLDİ

İhracatta da önemli bir paya sahip olan Alaşehir asma yaprağının geçen yıl yaklaşık 2 milyon kilogram ihraç edildiğini belirten Seyhan, "Alaşehir bağ yaprağı inceliği, lezzeti ve kendine has aromasıyla hem ülkemizde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. İç piyasada yoğun tüketildiği gibi Dubai'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Amerika'dan Ukrayna'ya kadar birçok ülkeye ihraç ediliyor. Yaprak sezonu sayesinde çiftçimizin eline erken dönemde para geçiyor. Bu da hem aile ekonomisine hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Yaprak toplayan üreticiler ise sabah erken saatlerde bağlara giderek hem bağ bakımı yaptıklarını hem de yaprak topladıklarını belirterek, "Sabah erkenden kalkıp bağlarımıza gidiyoruz. Hem bağlarımızın bakımını yapıyoruz hem de yapraklarımızı topluyoruz. Yaprak alım merkezlerine götürüp satıyoruz. Yapraklarımızı kasalara dizip ‘Yaprakbank'tan paramızı alıyoruz. Aldığımız parayla günlük ihtiyaçlarımızı, pazar masraflarımızı karşılıyor, bayram harçlığı biriktiriyoruz" ifadelerini kullandı.