Michael Jackson hakkında taciz iddiaları: Mirasçılardan 400 milyon dolar istiyorlar

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson hakkında çocuk istismarı iddiaları yeniden gündeme geldi. Wade Robson ve James Safechuck, çocukken Jackson tarafından cinsel istismara uğradıklarını öne sürüyor.

Jackson, hayattayken hiçbir zaman bu suçlamalardan hüküm giymedi. Sanatçının mirasçıları ise iddiaları reddetmeyi sürdürüyor.

Wade Robson, Michael Jackson ile dans yarışmasında ödül kazanmasının ardından tanıştığını, 7 yaşından 14 yaşına kadar tacize uğradığını iddia ediyor. James Safechuck ise Jackson’la birlikte rol aldığı bir reklam filmi sayesinde tanıştığını ve 1990’lı yıllarda benzer şekilde istismara maruz kaldığını öne sürüyor.