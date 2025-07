Hollywood'un usta oyuncularından Michael Madsen, 67 yaşında hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Madsen'in hayatı araştırma konusu oldu. Peki, Michael Madsen kimdir? Michael Madsen kaç yaşında, neden öldü? Michael Madsen hangi filmlerde oynadı?





MICHAEL MADSEN KİMDİR?

Dünyaca ünlü oyuncu Michael Madsen, 5 Eylül 1957'de ABD; Chicago'da dünyaya geldi. Babası Danimarkalı, annesi İrlandalıdır. Amerikalı aktör, yapımcı, yönetmen, yazar, şair ve fotoğrafçıydı. Sinema sektörüne Roger Ebert'in teşvikiyle girmiştir. "Beer, Blood, and Ashes", "Eat the Worm" ve "Burning in Paradise" ''The hounds of the Hounds'' adlarında dört tane şiir kitabı çıkardı.

"Burning in Paradise" adıyla bir CD çıkardı, bu CD aynı adı taşıyan şiir kitabından bölümler içeriyordu.

Şiir tarzını en çok etkileyen kişilerin Jack Kerouac ve Charles Bukowski olduğunu söylemiştir. Jack Kerouc'un Beat Kuşağını yaratmasından dolayı ona hayranlık duyduğunu söylemiştir.

Rezervuar Köpekleri filmindeki rolü olan Mr. Blonde'un sürdüğü sarı Cadillac'a filmden sonra sahip olmuştu. Bu Cadillac yıllar sonra Bir Zamanlar Hollywood'da filminde yeniden görülmüştür.

MICHAEL MADSEN NEDEN ÖLDÜ?

Los Angeles Şerif Departmanı'nın sözcüsü Madsen'ın ölüm haberini doğrulayarak oyuncunun ölüm saatinin sabah 8.25 olduğunu söyledi. Michael Madsen'ın sözcüsü de ünlü oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı.

MICHAEL MADSEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Michael Madsen çalkantılı bir hayat sürdü. İlk karısı Georganne LaPiere, ünlü yıldız Cher'in üvey kardeşiydi. 1093 yılında başlayan evlilikleri 1988'de bitti. İkinci evliliğini Jeannine Bisignano ile yapan Madsen bu evlilikten iki erkek çocuk sahibi oldu. Birliktelik yaşadığı Dana Mechling'den bir kızı oldu.