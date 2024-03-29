Mikro çoğaltımla üretilecek: 50 bin adet rekolte bekleniyor...

Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:04

Güncelleme: 29.03.2024 - 13:04

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) tarafından desteklenen mikro çoğaltım yöntemi ile yılda 50 bin adet fındık fidanı üretimi gerçekleştirileceği belirtildi.

Mikro Çoğaltımla Fındık Fidan Üretiminde İklimlendirme Serası Modernizasyonu Projesiyle ilgili DOKAP tarafından yapılan açıklamada, “Projenin amacı doku kültürü ile kitlesel sertifikalı fındık fidan üretimidir. Mikro çoğaltım genetik olarak birbirinin aynı olan çok fazla sayıda bitki üretimi için kullanılan önemli bir tekniktir. Fakat sera veya bahçe gibi ex vitro koşullara aktarıldıktan sonra bitkilerin zarar görmesinden veya fazla oranda bitki kayıplarından dolayı mikro çoğaltımın kullanımı geniş oranda sınırlı olmaktadır. Bu proje kapsamında mevcut Fındık Araştırma Enstitüsü Doku Kültürü Laboratuvarı Serası’na çelik malzeme rafı, evye lavabo, sirkülasyon fanı, ısıtma ve su arıtma sistemlerinin yapılması ve fidanların iklimlendirilmesi aşamasında meydana gelen zarar ve kayıpların en aza gelmesi hedeflenmektedir” denildi.

PROJE MALİYETİ 2 MİLYON 722 BİN LİRA

Projenin maliyeti ve üretim kapasitesiyle ilgili de bilgi verilen açıklamada, ”Mikro çoğaltımla Fındık Fidan Üretiminde İklimlendirme Projesi ile yapılan seraya belirtilen alt yapının kazandırılması durumunda enstitünün yılda 50 bin adet sertifikalı fidan üretim kapasitesine ulaşılabilecektir. Doku kültürü laboratuvarından çıkacak fidanların iklimlendirileceği mevcut seraya 1 adet sirkülasyon fanı, doğalgaz yakıtlı ısıtma sistemi, yaklaşık 5 ton kapasiteli su arıtma sistemi, 1 adet çelik malzeme rafı, 1 adet UV/VIS Nano spektrofotometre, 1 adet Elektroforez görüntüleme sistemi, 1 adet Santrifüj ve 1 adet evye lavabo yapılacaktır. Proje tutarı ise 2 milyon 722 bin 520 lira’dır” bilgisi paylaşıldı.