Milli paraşütçü Orkut Baysal kimdir? Orkut Baysal neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 30.04.2023 - 13:32

Güncelleme: 30.04.2023 - 13:32

Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal hayatını kaybetti. Orkut Baysal'ın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

ORKUT BAYSAL KİMDİR?

Orkut Baysal, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi’nde yamaç paraşütü eğitimi vermekteydi. Baysal, 30 yaşında hayatını kaybetti.

ORKUT BAYSAL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden milli paraşütçüler Andaç Ünsal (45) ile Orkut Baysal (39) tandem (ikili) uçuş yaptı. Aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz uyruklu Thomas Aitken (45) single (tekli) atlayış gerçekleştirdi.

İniş sırasında rüzgarın etkisiyle havada çarpışan paraşütler, bir otelin binasına çarptıktan sonra havuz kenarına düştü. Orkut Baysal hayatını kaybederken, kazada iki pilot yaralandı.



