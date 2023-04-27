Yayınlanma: 27.04.2023 - 12:54

Güncelleme: 27.04.2023 - 12:54

Uğurcan Çakır, transfer haberleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Futbolseverler sık sık transfer haberleriyle gündeme gelen Uğurcan Çakır'ın kim olduğunu, hangi takımlarda futbol oynadığı, kaç yaşında ve nereli olduğunu araştıyor. Peki, Uğurcan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Uğurcan Çakır hakkında merak edilenler...

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır, 1996 yılında Antalya'da doğdu. Ailesiyle İstanbul'a taşınan Çakır, futbola 12 yaşında İstanbul'un amatör takımlarından Çekmeköyspor'da forma giydi ve 1 sezon sonra 1461 Trabzon takımının altyapısına transfer oldu. Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'un altyapısında dikkat çeken Çakır, 2012 yılında Trabzonspor altyapısına transfer edildi ve burada İbrahim Demir ile en çok dikkat çeken kalecilerden bir tanesi oldu.

2014-15 sezonu başında ise Vahid Halilhodzic'in takımın başına gelmesiyle 10'un üzerinde transfer yapıldı ve içlerinde Uğurcan da olmak üzere altyapıdan birçok oyuncu A Takıma alındı. Sezon başında takımda Fatih Öztürk, İbrahim Demir, Zeki Ayvaz ve Onur Kıvrak'ın olması nedeniyle forma giyemeyen Çakır, U-21 takımına yollandı ve profesyonel sözleşme imzalanmadı. U-21 Ligi'nde 8 maça çıkan Çakır, Zeki Ayvaz'ın Balıkesirspor'a transferi ve Onur Recep Kıvrak'ın Legia Warszawa maçında bağlarının kopması üzerine A Takıma alındı ve 11 yaşında futbola başlayan Uğurcan Çakır, 16 yaşında Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Uğurcan, 25 Aralık 2014 tarihinde ise Türkiye Kupası'nda altyapıdan da takım arkadaşı olan Mertcan Çam ile birlikte Manisaspor ile oynanan maçın yedek kulübesinde yer aldı. 30.07.2015 tarihinde Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı kalmasında dolayı Rabotniçki maçına ilk 11'de başladı böylece Avrupa'da ilk maçına çıkmış oldu.

UĞURCAN ÇAKIR ÖZEL HAYATI

Uğurcan Çakır, Kübra Çakır ile evlidir. Çiftin bir erkek çocuğu bulunuyor.

UĞURCAN ÇAKIR MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Alt yaş kategorilerinde toplam 9 maçta millî takım forması giyen Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A millî takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın birinci kalecisi olarak yer aldı. Toplamda 3 maça çıkan Çakır, turnuvada kalesinde 8 gol gördü. Turnuvada sadece bir gol atabilen Türkiye, 0 puan alarak turnuvadan elendi.

UĞURCAN ÇAKIR HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2007-2008 Yamanspor

2008-2009 Çekmeköyspor

2009-2012 1461 Trabzon

2012-2014 Trabzonspor

2014- Trabzonspor

UĞURCAN ÇAKIR BAŞARILARI

Trabzonspor;

2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası

2021-2022 Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu

2020-2021 Türkiye Süper Kupası

2022-2023 Türkiye Süper Kupası