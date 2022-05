Millie Bobby Brown kimdir? Millie Bobby Brown kaç yaşında?

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:31

Millie Bobby Brown, 19 Şubat 2004 yılında İspanya'nın Malaga şehrinde doğdu. Millie Bobby Brown 4 yaşındayken ailesi İngiltere'ye taşındı. Millie Bobby Brown'ın 3 kardeşi vardır. Millie Bobby Brown, bir kulağında işitme kaybı ile dünyaya geldi. İlerleyen zamanda bu kulağındaki işitme duyusu tamamen kayboldu.

MİLLİE BOBBY BROWN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Brown ilk oyunculuk deneyimini 2013 yılında yaşadı. Once Upon a Time in Wonderland dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. 2014 ylında BBC dizisi Davetsiz Misafiler'de başrolü oynadı.

NCIS,Modern Family ve Grey's Anatomy'de konuk oyuncu olarak yer aldı. 2016'da Netflixdizisi Stranger Things'de canlandırdığı Eleven karakteri ile şöhrete kavuştu.

2020 yılında başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği Enola Holmes filminde oynadı.

Godzilla II: Canavarlar Kralı ve Godzilla vs. Kong filminde Madison Russel karakterini oynadı.

MİLLİE BOBBY BROWN ÖDÜLLERİ VE ADAYLIKLARI

2016'da yılında "Drama Dizisinde Kadın Oyuncu tarafından Üstün Performans" dalında Screen Actors Guild Ödülü'ne ve "Bir Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında Primetime Emmy Ödülü adaylığını aldı.

20 Nisan 2018'de Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçildi ve listeye dahil edilecek en genç kişi oldu.

20 Kasım 2018'de, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak atandığı ve bugüne kadar ki atanan en genç elçi olduğu açıklandı

Time dergisi tarafından 2017'nin ve 2018'in en etkili gençlerinden biri olarak seçildi. 2018'de The Hollywood Reporter, Brown'u Hollywood'un on sekiz yaş altı ilk otuz yıldızı arasında gösterdi.

MİLLİE BOBBY BROWN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Millie Bobby Brown yaklaşık 1 yıldır Jake Bongiovi ile birlikte.Jake Bongiovi ünlü müzisyen Jon Bon Jovi'nin oğludur. Tam adıyla Jacob Hurley Bongiovi 2002 doğumludur.